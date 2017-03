Verlierer des Tages

Chance the Rapper (23, "No Problem" ) steht in der Blüte seines Lebens: mit 23 Jahren hat er bereits eine kleine Familie gegründet, wurde schon mit mehreren Grammys ausgezeichnet und klettert momentan die Karriereleiter immer höher. Doch im Interview mit dem "Complex"-Magazin scheint es ganz so, als habe der junge Rapper Heimweh. "Ich will ehrlich sein, im wahren Leben denke ich darüber nach, jetzt wieder zu meinen Eltern zu ziehen", gesteht er. Wohnt er also bald wieder mit Mama unter einem Dach?

Außerdem gibt er zu, dass er nicht erwartet hatte, in seinem Alter bereits Vater zu sein. Von der Mutter seiner einjährigen Tochter ist er mittlerweile getrennt, Vatersein und Rap-Karriere muss er also vereinen. "Zu versuchen, ein Heim in einem Studio aufzubauen - das ist unmöglich." Vielleicht sollte der Rapper klare Prioritäten setzen und weniger Zeit im Studio verbringen, um nicht überfordert zu sein...