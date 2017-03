Verlierer des Tages

Deborah Harry (71, "I Want That Man" ) ist mit ihrer Band "Blondie" weltweit bekannt und feiert große Erfolge - nur in der Liebe will es nicht so recht klappen. Im Interview mit der "Bild am Sonntag" verrät die Sängerin, woran es liegt, dass sie kaum Männer kennenlernt: "Ich selbst spreche niemanden an, dazu fehlt mir der Mut. Außerdem weiß ich nie: Meint er mich, Deborah, oder will er die Blondie-Sängerin daten?"

Außerdem hat die 71-Jährige ein paar Ansprüche: Sie möchte gerne intelligente Männer in ihrem Alter kennen lernen und keine jüngeren Kerle. "Doch Männer in meinem Alter sind entweder verheiratet oder tot", scherzt Harry. Aber wer weiß, was die Zeit bringt - vielleicht findet sie schon bald die Liebe ihres Lebens...