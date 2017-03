Verlierer des Tages

Kourtney Kardashian (37) und Scott Disick (33) führen schon seit Jahren eine turbulente On-Off-Beziehung. Immer wieder werden dem 33-Jährigen Affären mit anderen Frauen nachgesagt. In einer neuen Folge der Reality-Doku "Keeping Up With The Kardashians" scheint die Situation jetzt zu eskalieren. In einem von "E' Online" veröffentlichten Teaser beschimpft ihn Kourtneys Schwester Kim als "Hure". Disick soll angeblich ein Mädchen mitgebracht haben.

"Ich bin sexsüchtig", brüllt der 33-Jährige daraufhin zur Verteidigung heraus. So wirklich glauben will man ihm das aber nicht. Irgendwie klingt das doch sehr verdächtig nach einer billigen Ausrede...