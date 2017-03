Verlierer des Tages

Jason Derulo (27, "Everything is 4" ) hat ein kleines Vermögen in einem Stripclub liegen lassen. Wie er beim Verlassen des Lokals vor einer Kamera des Klatsch-Portals "TMZ"prahlte, gab er allein 53.000 Dollar nur für Alkohol aus, hinzu kamen knapp 20.000 für die Stripperinnen. Eine stolze Summe, für nur einen Abend - doch selbst zahlen muss der Sänger das nicht.

Unglaublich, aber wahr: Derulo setzt die Kosten für dieses Vergnügen einfach ab. Weil es die Release-Party einer neuen Single war, könne er die Rechnung einfach weitergeben. Kein Wunder, dass er nur in den höchsten Tönen von seiner Feier sprach: "Ich hatte eine verdammt tolle Zeit, es war der Hammer, einfach unglaublich", sagte er. Unglaublich ist dafür wohl das treffendste Wort!