Verlierer des Tages

Die britische Girlband Little Mix ist nicht nur ziemlich erfolgreich (kürzlich räumten die vier Mädels ihren ersten Brit-Award ab), sondern gilt auch als sehr stylisch. Eines der Mitglieder leistete sich am Samstag jedoch einen echten Fashion-Fauxpas: Die 24-jährige Jade Thirlwall trug ihr rosafarbenes Kleid falsch herum. Das wäre ihr gar nicht aufgefallen, wenn sich nicht eine aufmerksame Twitter-Userin eingeschaltet hätte.

Der Fan hatte ein Foto, das die Band am Samstag veröffentlichte, genauer inspiziert und Thirlwalls Kleid in einem Online-Shop entdeckt. Daraufhin twitterte sie an Little Mix: "Süßes Kleid, auch wenn es verkehrt herum ist. Ich hoffe, das war Absicht?" Die Sängerin nahm es mit Humor und antwortete: "Ich heule! Ich hatte ja keine Ahnung, auch wenn ich es etwas merkwürdig fand, dass der Reißverschluss vorne ist. So habe ich es den ganzen Tag getragen" und fügte ein lachendes Emoji dazu.