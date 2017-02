Verlierer des Tages

Schlechte Neuigkeiten für Mariah Carey (46): Lionel Richie (67) wird laut "Mail Online" nicht wie geplant mit der Pop-Diva auf Tour gehen können - zumindest vorerst. Denn der Soulsänger erholt sich derzeit noch von einer Knieoperation, der er sich vergangenen Monat unterziehen musste. Offenbar verheilt das Knie nicht so gut wie erwartet, weshalb sich der 67-Jährige länger schonen muss.

Die "All The Hits"-Tour von Carey und Richie war ursprünglich für den 15. März angesetzt, wird nun aber erst im Sommer starten. 2014 hatte der "All Night Long"-Sänger in einem Interview enthüllt, drei Jahre zuvor an der Hüfte operiert worden zu sein. Damals lief der Heilungsprozess unkomplizierter ab: "Ich kann mich kaum erinnern, an welcher Seite es war, weil die Technologie so toll ist!"