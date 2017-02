Verlierer des Tages

Eva Longoria (41, "Desperate Housewives" ) leidet seit ihrem 18. Geburtstag an grauen Haaren. Das erzählte die hübsche Schauspielerin in der US-Talkshow "The View". "Ich bin komplett grauhhaarig, seit ich ungefähr 18 Jahre alt bin - danke Mum!", lachte sie in der Show. "Und weil ich eigentlich schwarze Haare habe, fallen die grauen Haare da sofort auf! Deswegen muss ich sie mir alle zwei Wochen nachfärben. Die wachsen so schnell..."

Um ihren Ansatz zu kaschieren, habe die "Desperate Housewives"-Schauspielerin schon viel versucht. Letztlich habe sie sich aber für ein dunkles Haarspray entschieden, dass sie ab und an einfach auf ihre Kopfhaut sprüht. "Jeder kann das benutzen, es spart dir Zeit und Geld", so Longoria. Ihre Tipps kommen nicht von ungefähr: Anfang 2005 unterschrieb Eva Longoria einen Werbevertrag mit L'Oréal und wirbt seither für dessen Produkte.