Verlierer des Tages

Pünktlich zum Valentinstag hat Madonna (58, "Rebel Heart" ) mit einem seltsamen Video ihre Fans verstört. In dem kleinen Filmchen auf Instagram singt sie "Happy Valentine's Day to you" ("Einen frohen Valentinstag an alle"). So weit, so unspektakulär. Doch dabei filmte sich die Pop-Ikone von oben, was ihr etwas Gruseliges verlieh. Nicht zuletzt dank ihrer dunklen Augenringe.

Die hat sie offenbar ihrem kränkelnden Gesundheitszustand zu verdanken. "Krankes Mädchen im Bett in ihrem Nachtgewand. Zwar nicht gut gesungen, aber es kam von Herzen. Fröhlichen Valentinstag", schrieb sie im Kommentar zu dem kurzen Clip. So wirklich freuen konnten sich einige Fans über diesen Gruß allerdings nicht. "Finde das nur ich oder sieht Madonna wie der Teufel aus?" und "Oh mein Gott, so gruselig" waren nur zwei von etlichen negativen Kommentaren.