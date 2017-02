Verlierer des Tages

Mariah Carey (46, "Glitter - Glanz eines Stars" ) scheint momentan eine Pechsträhne zu verfolgen. Die Tickets für ihre Tour "All The Hits" durch Nordamerika mit Lionel Richie (67, "Hello") haben sich angeblich bisher nicht gut verkauft. Diese Vermutung hat zumindest die "New York Post". Der Grund für die Spekulation: ein Konzertkarten-Angebot. Die Ticket-Verkauf- und Vertriebsgesellschaft "Ticketmaster" bietet offenbar momentan einen "Two-for-One Deal" an, der darauf schließen lasse, dass dadurch die Tickets besser verkauft werden sollen als zuvor.

Grund für den schlechten Verkauf könnte womöglich auch Careys verpatzter Auftritt am Times Square an Silvester gewesen sein, heißt es. Als die Sängerin kurz vor Mitternacht drei Lieder performen sollte, gab es eine Technikpanne und sie war nicht mehr lippensynchron. Außerdem setzte das Playback nicht ein und Carey wusste nicht, wie sie darauf reagieren sollte und sah sich nur hilflos auf der Bühne um.