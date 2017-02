Verlierer des Tages

Kate Upton (24, "Die Schadenfreundinnen" ) wird wegen ihrer vermeintlichen Diva-Allüren möglicherweise nicht in der nächsten Ausgabe der Badeanzug-Ausgabe des Magazins "Sports Illustrated" zu sehen sein. Das verriet zumindest eine geheime Quelle jetzt der "New York Post". "Da gab es ein Drama", so der Insider. "Kate verlangte, dass wenn sie das Shooting mache, sie unbedingt auch aufs Cover müsse." Außerdem habe das Model eine Liste an Fotografen, Haarstylisten und Make-up-Artists vorgelegt, mit denen sie zusammenarbeiten wolle.

"Sie hat sich wie eine absolute Diva verhalten. Sie denkt sie sei besser als jede andere, da sie ja auch als Schauspielerin arbeitet", heißt es weiter. Upton schmückte bereits 2012 und 2013 das Cover der "Sports Illustrated". Ob das Model nun tatsächlich nicht in der nächsten Ausgabe, die kommende Woche erscheint, zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Ein offizielles Statement gibt es noch nicht.