Verlierer des Tages

Rose Byrne (37, "Bad Neighbors" ) schafft es einfach nicht, sich den perfekten Lidstrich zu schminken. In einem Interview mit dem australischen Magazin "9Style" antwortete die Schauspielerin auf die Frage, welchen Look sie noch gerne perfektionieren würde: "Das klassische Bardot Cat Eye. Ich versuche es immer und immer wieder, schaffe es aber nie. Stattdessen schaue ich am Schluss so aus, als ob ich mich für Halloween geschminkt hätte."

Immerhin darf sie als Hollywood-Schauspielerin den Job, sich zu stylen und schminken auch gelernten Visagisten überlassen. Und privat braucht Byrne bestimmt auch keinen Cat-Eye-Look. Die hübsche Brünette ist seit 2012 mit Schauspielkollege Bobby Cannavale (46, "Boardwalk Empire") liiert und hat mit ihm seit 2016 einen gemeinsamen Sohn namens Rocco.