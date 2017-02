Verlierer des Tages

Nathan Sykes (23, "Over and Over Again" ) ist kein Experte auf der Tanzfläche. Laut "XPosé" sagte er dem "Reveal-Magazine", dass er nur irische Dancemoves beherrsche: "Ich schlurfe ganz ungeschickt herum. Wenn ein Song von Bruno Mars kommt, fange ich an, einen 'Jig' zu tanzen. Jig? Wie alt bin ich eigentlich? Gefühlt 700!" Der Lieblingssong des ehemaligen The-Wanted-Sängers sei übrigens "Treasure" von Bruno Mars.

Frauen beeindrucke er mit den Moves seiner Meinung nach wohl eher weniger. Sowieso hatte der Exfreund von Ariana Grande (23, "Side to Side") noch nie ein richtiges Date. "Ich bin die Sorte Mann, die immer erst der Kumpel von einem Mädchen ist und danach irgendwie mit ihr zusammenkommt. Dann denke ich: 'Oh, ich glaube wir haben gerade ein Date.' Der Typ bin ich."