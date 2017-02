Verlierer des Tages

Rapper Frank Ocean (29, "Thinking About You" wird von seinem eigenen Vater Calvin Cooksey verklagt, wie das Klatschportal "TMZ" berichtet. Stein des Anstoßes ist demnach ein Blog-Eintrag des Rappers auf der Plattform Tumblr. Der 29-Jährige hatte im vergangenen Sommer, nach der Schießerei in einem Schwulen-Club in Orlando, öffentlich von homophoben Äußerungen seines Vaters geschrieben.

"Ich war sechs Jahre alt, als ich hörte, dass mein Vater eine Transgender-Kellnerin in einem Restaurant als Schwuchtel bezeichnete. Dann zog er mich aus dem Restaurant und sagte, er wolle sich nicht bedienen lassen, weil sie schmutzig sei." Dem widerspricht Cooksey vehement und fordert nun unglaubliche 14,5 Millionen Dollar (ca. 13,5 Mio. Euro) von seinem Sohn.