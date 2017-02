Verlierer des Tages

Helen Mirren (71, "Die Queen" ) ist für eher ernstere Rollen in Film und Fernsehen bekannt. Doch sie kann sich auch für Comedy begeistern. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Regisseur Taylor Hackford (72, "Ray" ), besaß sie sogar einen Comedy-Club in New Orleans. Wie "Page Six" berichtet, begleitet sie ihn momentan bei Vorstellungen seines neuen Films "The Comedian". In New York wollte sie passend dazu besonders viel Humor beweisen und gab einen flachen, stillosen Witz zum Besten: "Wissen Sie, warum Frauen nicht einparken können? Weil ihnen immer gesagt wird, dass das hier 23 Zentimeter sind", dabei hielt sie ihre Hände wenige Zentimeter auseinander.

Dazu erklärte sie: "Es ist toll, zu sehen, dass Frauen in dieser Comedy-Welt Erfolg haben. Als ich aufgewachsen bin, hieß das Mantra 'Frauen sind nicht witzig'". Einerseits ist es natürlich schön, dass die Schauspielerin Frauen ebenso Humor zurechnet, wie Männern - doch mit ihrem Witz hat sie gezeigt, dass sie selbst eher für die seriösen Rollen geschaffen ist... oder bessere Witze auswendig lernen muss.