Verlierer des Tages

Für ihre Rolle in "Manchester by the Sea" wurde Michelle Williams (36) für einen Oscar nominiert. Jetzt erklärte sie in einem Interview mit "The Wrap", dass sie den Film noch gar nicht komplett gesehen hat, sondern nur "einzelne Szenen". Ist sie etwa nicht mir ihrer Leistung zufrieden?

Nein, damit hat es nicht zu tun. Zum einen wollte die Schauspielerin den Streifen nicht anschauen, weil sie nicht vor fremden Menschen weinen wollte. Zum anderen hatte sie einfach keine Zeit: "Ich wollte ihn anschauen, aber dann musste ich arbeiten."