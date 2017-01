Verlierer des Tages

Justin Bieber (22, "Sorry" ) ist definitiv kein Fan der Musik von The Weeknd (26). Wie "TMZ" in einem Video festgehalten hat, hat der Sänger auf die Frage eines Paparazzo, ob er sich die Lieder des "Starboy" -Sängers anhöre, ziemlich unfreundlich geantwortet. Er sagte: "Verdammt nein! Der Mist ist schlecht."

Musik ist ja bekanntlich Geschmackssache, aber Biebers negative Äußerung könnte noch einen ganz anderen Grund haben. Seine Ex Selena Gomez (24, "Hands To Myself" ) wurde nämlich erst kürzlich beim Knutschen mit The Weeknd erwischt. Scheint fast so, als hätte Justin Bieber die Trennung von ihr noch nicht ganz verarbeitet...