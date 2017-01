Verlierer des Tages

Quarterback Aaron Rodgers (33) hat keinen Kontakt mehr zu seiner Familie und der Grund dafür ist angeblich seine Freundin Olivia Munn (36,"Magic Mike" ). Laut "Us Weekly" soll die Familie des Football-Spielers der Fernsehmoderatorin nie getraut haben: "Sie dachten, sie sei aus den falschen Gründen mit ihm zusammen", so ein Insider.

Das soll den Amerikaner wütend gemacht haben und er zog seine Freundin der Familie vor. Was Munn getan hat, um die Familie von Rodgers so zu verärgern, das wird nicht erwähnt. So oder so ist es für die 36-Jährige sicher ein unangenehmes Gefühl zu wissen, dass sie für die Familienfehde verantwortlich ist...