Verlierer des Tages

Da hat sich Ariana Grande (23, "Dangerous Woman" ) ein wirklich großes Missgeschick geleistet: Auf Instagram schrieb die Sängerin unter ein Bild "Wenn du süß bist, aber gleichzeitig der am härtesten arbeitende 23-jährige Mensch auf dieser Welt." Eine gewagte Aussage, für die ihr die Follower direkt einen Denkzettel, besser gesagt einen Shitstorm, verpassten.

"Ariana Grande arbeitet also härter als die 23-Jährigen, die damit kämpfen, 60 Cent am Tag zu verdienen, um ihre Familien zu ernähren", schrieb eine Twitter-Userin und brachte damit auf den Punkt, was die meisten sich dachten. Viele andere zeigten sich sprachlos, peinlich berührt oder einfach nur entsetzt. Und Grande? Die reagierte bisher nicht auf ihre Kritiker, sondern postete weiter Bilder ihres ach so harten Arbeitsalltags - oder besser gesagt beim Herumblödeln mit ihrem Stylisten, Räkeln vor der Kamera und Kuscheln mit ihren Hunden...