Verlierer des Tages

Für Ewan McGregor (45, "The Impossible" ) war es besonders schwer, seine zwei Rollen in der dritten Staffel der US-Serie "Fargo" im Minnesota-Akzent zu spielen. Das erzählte er auf einer Veranstaltung in Los Angeles, wie die irische Website "TV3" berichtet. Der gebürtige Schotte gab zu: "Es ist sehr, sehr schwer. Der schwierigste Akzent, den ich je sprechen musste."

Die Fans der Serie waren den Akzent schon von dem "Fargo"-Film und den ersten beiden Staffeln gewohnt. Außerdem mussten die beiden Charaktere "Ray" und "Emmit", die McGregor spielt, beide unterschiedlich klingen. "Ich weiß nicht, ob es für einen Amerikaner oder Nicht-Amerikaner schwieriger ist, den Akzent zu erlernen", so der Schauspieler. Die dritte Staffel von "Fargo" soll im Frühjahr 2017 in den USA ausgestrahlt werden.