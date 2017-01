Verlierer des Tages

So eine Zankerei würde 007 mit Sicherheit elegant lösen können. Doch dem Bond-Darsteller Daniel Craig (48, "Spectre" ) geht es ganz anders. Wie unter anderem die "Daily Mail" berichtet, führen Craig und seine Ehefrau Rachel Weisz (46, "Complete Unknown" ) gerade einen hitzigen Streit mit den Nachbarn. Der Auslöser: Im Garten des Hollywood-Stars steht eine hohe Platane, die der Grund für Beschädigungen am Haus der Nachbarn sein soll. Daher beantragten diese nun die Fällung des Baums.

Daraufhin protestierten eine Reihe anderer Anwohner, die mit dem Baum offenbar gute Erinnerungen verbinden. "In diesem Wohnviertel haben wir in den vergangenen Jahren sowieso schon viel zu viele Bäume verloren", erklärt ein Anwohner dem "Camden New Journal". Craig und Weisz selbst haben sich noch nicht geäußert.