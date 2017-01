Verlierer des Tages

Football-Star Tom Brady (39) hat versucht Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson (44, "Pain & Gain" ) nachzuahmen - und dabei kläglich versagt! Der Quarterback der New England Patriots hat auf Facebook ein Video gepostet, in dem er "The Rock" frägt, in welcher Art von Pyjama er schlafe. Dann sagt der Ehemann von Model Gisele Bündchen (36) in der Stimme des Schauspielers: "Es ist egal, worin du schläfst!" Allerdings zeigen sich die Fans in den Kommentaren von seiner Imitation nicht wirklich überzeugt.

Mit dem Clip wollte Brady seine Kollaboration mit dem Label Under Armour anpreisen. Die Pyjamas sollen verletzten Sportlern helfen, sich im Schlaf zu erholen. Auch wenn das eine außergewöhnliche Art der Vermarktung ist, steht eins fest: Brady muss noch mehr üben, um an die Stimme vom "Sexiest Man Alive" ranzukommen!