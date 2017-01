Verlierer des Tages

Chris Brown (27, "Loyal") wurde schon häufiger durch seine Aggressivität auffällig. Während eines Besuchs im Gym sollen er und seine Freunde jetzt laut der US-Seite "TMZ" lauthals geflucht und sich gegenseitig beleidigt haben. Die Betreiberin der "Life Time"-Filiale bat also die Männer, sich zu mäßigen. Daraufhin soll Chris die Frau angeschrien und auf dem Weg nach draußen auf den Boden gespuckt haben.

Die Konsequenz: der Musiker muss sich nun ein anderes Studio suchen, in dem er mit seinen Kumpels Basketball spielen kann, denn die Firma erteilte Brown ein lebenslanges Hausverbot. Und das nicht nur in eben diesem Studio, sondern in allen weiteren 100 Filialen der Sportkette.