Verlierer des Tages

Gospelsängerin Kim Burrell (44, "A Different Place" ) sollte eigentlich in der beliebten "The Ellen DeGeneres Show" auftreten und den Song "I See a Victory" performen. Doch diese Chance hat sie sich nun verspielt. In einem Video lässt sich die Sängerin lautstark gegen Homosexuelle aus, "wie unter andrem "ET Online" berichtet. Die 44-Jährige hofft darin, dass homosexuelle Menschen aufgrund ihrer "Sünden" in diesem Jahr sterben. Und weiter: "Dieser perverse homosexuelle Geist und der Geist der Irreführung hat viele Männer und Frauen getäuscht. Und er verursacht Schmerzen an Christus' Körper. [...] Ihr seid pervers."

Bei DeGeneres (58), die seit 2008 mit der Schauspielerin Portia de Rossi (43, "Scandal" ) verheiratet ist, kam das natürlich weniger gut an. Auf Twitter schrieb sie: "An alle, die sich das fragen, Kim Burrell wird nicht in meiner Show zu sehen sein."