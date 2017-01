Verlierer des Tages

Umarmungen, Selfies und Co.: Als Mega-Star gehört der Kontakt zu den Fans dazu. Das weiß auch Robbie Williams (42, "Party Like A Russian"). Doch der Sänger scheint so seine Probleme damit zu haben. Bei einem Silvesterkonzert desinfizierte er sich nach diversen Handshakes mit den Fans noch auf der Bühne seine Hände mit einem Gel.

Klar, dass da der Spott nicht lange auf sich warten ließ. Via Twitter ließen sich Fans über den Hygienefimmel des Superstars aus. "Ich weiß nicht, was lustiger ist: dass Robbie Williams als Party Animal seine Hände auf der Bühne desinfizierte oder dass er Handgel dabei hatte", zitiert der britische "Mirror" einen Fan.