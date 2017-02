Verlierer des Tages

Sieht ganz so aus, als hätte Kanye West (39, "The Life of Pablo" ) einen prominenten Freund weniger. Denn nachdem er sich öffentlich darüber beschwert hat, dass Radiostationen die Lieder von Drake (30, "Views" ) viel zu oft spielen würden, hat dieser zum Rückschlag ausgeholt. Allerdings verhielt er sich dabei weniger beleidigend als West und erklärte im Interview mit "Beats 1's OVO Sound Radio" ganz sachlich: "Ich glaube, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Ich weiß zwar nicht genau warum er das gesagt hat, [...] aber als ich es hörte, habe ich mich von ihm distanziert."

Für Drake sei Wests Statement ziemlich überraschend gekommen, schließlich hätten beide kurz zuvor noch an einem gemeinsamen Projekt gearbeitet. Statt zurück zu pöbeln zeigt sich Drake aber von seiner verständnisvollen Seite. "Was auch immer er gerade durchmacht, ich akzeptiere das", sagte er in Bezug auf Wests kritischen psychischen Zustand (im November wurde er deswegen in einem Krankenhaus behandelt). Von so viel Rücksicht könnte sich Kanye West eine Scheibe abschneiden!