Verlegte Apple AirPods können bald ganz einfach gefunden werden

Die neuen AirPods von Apple kommen bei den Usern gut an. Doch viele haben Bedenken, die knapp 180 Euro teuren Kopfhörer könnten schnell mal verlegt werden oder verloren gehen. Schließlich haben die AirPods kein Kabel mehr und sind zudem recht klein. Wer da mal gedankenversunken die Kopfhörer irgendwo ablegt, darf sich unter Umständen auf eine längere Suche einstellen. Doch der Tech-Riese aus Cupertino bietet dafür bald eine simple Lösung.

Mit iOS 10.3 wird es ein Update für "Mein iPhone suchen" geben. Sollte ein Nutzer also einen oder beide AirPods verlegen, kann er sie künftig über die vorinstallierte App orten. Dazu müssen die verlegten AirPods allerdings innerhalb der Bluetooth-Reichweite eines in der iCloud angemeldeten iOS-Geräts sein. Ist das der Fall, wird dem User auf dem Display seines iPhones, iPads oder iPod Touch der Standort seiner AirPods angezeigt. Zusätzlich kann über die "Mein iPhone suchen"-App auch der Befehl an die Kopfhörer gegeben werden, mit einem Piepsen auf sich aufmerksam zu machen.

Sollten die AirPods außerhalb der Bluetooth-Reichweite liegen, der Akku leer sein oder sie sich im geschlossenen AirPod-Ladecase befinden, kann "Mein iPhone suchen" trotzdem helfen. Die App zeigt dann die Zeit und den Ort, an dem die AirPods zuletzt mit dem iPhone verbunden waren. Noch befindet sich diese Funktion allerdings in einer Beta-, sprich Testphase.