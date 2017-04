Ungewohnt verführerisch: Die sexy Busen-Show von Demi Lovato

Wow! Demi Lovato ("Demi" ) zeigt sich von ihrer sexy Seite. Auf Instagram veröffentlichte die 24-Jährige eine ganze Reihe heißer Schnappschüsse. Auf den Fotos trägt die Sängerin einen Badeanzug mit Mega-Ausschnitt, der ihre Brüste nur knapp bedeckt. Eine kleine Überraschung, denn noch bis vor kurzem hätte Lovato nicht einmal im Traum daran gedacht, sich so zu zeigen.



Demi Lovato in ihrem neuen Lieblings-Badeanzug

Foto:instagram.com/ddlovato

In ihrem Körper hat sich der Disney-Star nämlich nicht immer wohlgefühlt. Lovato gab sogar zu, an Essstörungen gelitten zu haben. Die neuen Bilder sind also nicht nur ein verführerischer Hingucker, sondern vor allem ein echtes Statement. "Seht her, ich fühl mich wohl mit meinem Body", scheint die Botschaft zu sein. Und ihr neues Selbstbewusstsein, sieht man Lovato auch an. Sie sieht besser aus als je zuvor - und wir freuen uns schon auf mehr solcher Fotos.