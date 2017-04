US-TV-Star Heidi Montag erwartet ihr erstes Baby

Heidi Montag (30) und ihr Mann Spencer Pratt (33) erwarten ihr erstes Baby. Das verrieten die beiden US-TV-Stars aus der ehemaligen MTV-Reality-Serie "The Hills" (2006-2010) dem Magazin "Us Weekly". Pratt habe bereits fast geschlafen, als er von seiner Frau die tollen Neuigkeiten erfahren habe. "Der Ausdruck in ihrem Gesicht, ich kann das einfach nicht beschreiben", erklärt der Schauspieler. "Sie hat richtig gestrahlt. Ich dachte, sie würde mir sowas sagen wie dass sie Muffins oder Bananenbrot gebacken habe."

Doch Heidis Schwangerschaftsüberraschung sei natürlich wesentlich aufregender gewesen. Auch das geplante Geburtsdatum hat das Paar bereits verraten. Der Nachwuchs soll um den 19. Oktober zur Welt kommen. Heidi selbst übermannten die Gefühle, als sie ihrem Mann die frohe Botschaft mitteilte: "Ich fing an zu weinen und er umarmte mich", verrät die Blondine.

Das Timing für die Geburt könnte besser nicht sein. Denn auch drei weitere ehemalige "The Hills"-Kollegen erwarten 2017 Nachwuchs. Ein anderer Co-Star hat zudem im vergangenen Juni ein Töchterchen bekommen.