US-Milliardär David Rockefeller ist tot

Schon sein Name hatte einen Klang von sagenumwobenen Reichtum: David Rockefeller (1915-2017) war der letzte noch lebende Enkel des legendären US-Öl-Milliardärs John D. Rockefeller (1839-1937) - des ersten Milliardärs der Welt. Am Montag ist David Rockefeller nun gestorben. Der - wie sein Opa - schwer reiche Geschäftsmann starb im biblischen Alter von 101 Jahren in seinem Haus nördlich von New York City, wie unter anderem die "New York Times" berichtet. Todesursache war angeblich Herzversagen.

Das US-Magazin "Forbes" hatte David Rockefeller zuletzt auf ein Vermögen von 3,3 Milliarden Dollar geschätzt und damit als "ältesten Milliardär" der Welt geführt. Rockefeller hatte sich einen großen Teil seines Lebens im Bankwesen betätigt, unter anderem als Chef der Bank Chase Manhattan. Bekannt war er auch als Kunstsammler - 15.000 Werke soll Rockefeller besessen haben. Anders als andere Unternehmer mit großem Nachnamen lehnte David Rockefeller einst den Weg in die Politik ab. Demokrat Jimmy Carter (92) hatte ihm in den 70ern das Amt des Finanzministers angeboten.

David Rockefellers Wirken wurde einigermaßen kontrovers bewertet. Während ihm einige Beobachter vorwarfen, zum Wohle seiner Bank mit "Öl-Diktatoren" und "Sowjet-Parteichefs" geklüngelt zu haben, hoben andere Zeitgenossen die philantropische Ader des Milliardärs hervor. Zwei Milliarden Dollar soll David Rockefeller Medienberichten zufolge zeitlebens gespendet haben. "David war ein Quell der Freude", sagte ein Sprecher Rockefellers der "New York Times". "Auch wenn er nicht Milliardär gewesen wäre, wäre er immer noch die netteste Person der Welt gewesen." David Rockefeller hinterlässt fünf Kinder im Alter von 64 bis 75 Jahren und insgesamt zehn Enkel.