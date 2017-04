US-Gericht verbietet neues Prince-Album

Jetzt ist es fix: Wie unter anderem das US-Portal "TMZ" meldet, hat ein Bundesrichter auf Antrag des Nachlassverwalters des verstorbenen Popstars Prince (1958-2016, "When Doves Cry" ) die Veröffentlichung des neuen Albums vorerst untersagt. Er willigte in eine einstweilige Verfügung ein, die dem Ex-Produzenten George Ian Boxill untersagt, sechs bisher unveröffentlichte Songs auf den Markt zu bringen. Damit kommt das für Freitag geplante Kurzalbum "Deliverance" zunächst nicht in die Läden.

Boxill habe nach Auffassung des Gerichts nicht das Recht, die Songs zu veröffentlichen. Der Nachlassverwalter legte dafür eine Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen Prince und dem Produzenten vor, die die beiden vor zirka zehn Jahren unterschrieben hatten. Darin soll vertraglich fixiert worden sein, dass alle Rechte an den Songs beim Künstler verbleiben. Die Verfügung ist zunächst bis zum 3. Mai gültig, bis dahin soll es eine Anhörung vor Gericht geben, die über das weitere Prozedere entscheiden wird. Die Fans können also doch noch hoffen...