Überraschendes Baby-Glück: Caroline Beil ist mit 50 wieder schwanger

Damit hätte wohl niemand gerechnet: Caroline Beil wird im Alter von 50 Jahren noch einmal Mutter. Die Moderatorin ist bereits im fünften Monat schwanger, wie sie im Gespräch mit der Illustrierten "Bunte" verraten hat. Die frohe Botschaft hat sie an ihrem runden Geburtstag im November erhalten, während eines Kurztrips mit ihrem Lebensgefährten Philipp Sattler (34) in New York. Sie habe es nicht glauben können und gleich mehrere Schwangerschaftstests gemacht - alle mit demselben Ergebnis. "Es war einer der glücklichsten, aufregendsten und emotionalsten Momente in meinem Leben", so Beil zu "Bunte".

Neben der Freude habe sie aber auch "Riesenrespekt" empfunden. "Es ist etwas ganz Besonderes, mit 50 noch einmal schwanger zu werden. Ein riesengroßes Glück, ein Wunder, das wir dankbar und mit freudigem Herzen annehmen", erklärt sie weiter. Die Schwangerschaft sei geplant gewesen. Das Paar holte sich jedoch Hilfe in einem Kinderwunschzentrum - mit Erfolg. "Wir wussten ja nicht, ob es klappt und auch in den ersten Wochen hätte noch so viel schief gehen können." Da aus medizinischer Sicht aber alles in Ordnung sei, seien sie nun bereit, ihr großes Glück mit der Welt zu teilen.

"Elternliebe hat nichts mit dem Alter zu tun"

Für Kritiker, die behaupten, dass sie mit 50 Jahren zu alt für ein Kind sei, hat Beil auch gleich eine Antwort parat: "Klar bin ich 70, wenn das Kind 20 ist. So what? Elternliebe hat nichts mit dem Alter zu tun." Dafür habe das Kind schließlich einen jungen Vater. Für die Moderatorin zählt nur eins: "Am Ende geht es immer um das ganz persönliche Glück und ich habe nicht nur einen Mann, den ich liebe und der mich liebt, sondern wir werden bald auch Eltern unseres gemeinsamen Kindes - und das bedeutet für mich Glück."

Für ihren 34-jährigen Lebensgefährten ist es das erste Kind. Beil hat aus einer früheren Beziehung mit Schauspieler Pete Dwojak (34) bereits einen siebenjährigen Sohn. Das Paar trennte sich wenige Monate nach der Geburt.