"Twister"-Tribute: Sturmjäger gedenken dem verstorbenen Bill Paxton

Der mit 61 Jahren verstorbene Schauspieler Bill Paxton verdankt seine Bekanntheit unter anderem seiner Rolle im Katastrophenfilm "Twister" . Nach seinem Tod ehrten ihn nicht nur zahlreiche andere Hollywood-Stars, sondern auch hunderte von Sturmjägern. Dafür ließen sich die Frauen und Männer, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Unwetter auszukundschaften, etwas ganz Besonderes einfallen.

Wie Aufnahmen auf Twitter beweisen, schrieben die Sturmjäger mithilfe von GPS-Koordinaten die Initialen "BP" von Bill Paxton auf eine Landkarte quer über die "Tornado Allee" in Kansas und Oklahoma. Laut Medienberichten sei dies das erste Mal gewesen, dass die Sturmjäger diese Ehre einem Nicht-Sturmjäger erwiesen hätten. Bill Paxton hatte in "Twister" den Meteorologen Bill Harding aus Oklahoma gespielt. Als solcher entwickelte er in dem Film eine neue Technologie zur Erforschung von Tornados.

Kurz bevor am Sonntagabend die Oscars verliehen wurden, ging eine Hiobsbotschaft durch Hollywood: Paxton, außerdem bekannt aus "Titanic" oder "Terminator" , ist tot. Bereits am Samstag starb der 61-Jährige unerwartet an den Folgen einer Operation. Aus einem Statement der Familie geht hervor, dass Paxton am Herzen operiert wurde und es dabei zu Komplikationen kam.