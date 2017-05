Tweet des Tages

"Er macht sich immer über mich lustig, aber will dann meine Klamotten anziehen und Brille und Mütze aufsetzen. P.S.: Du siehst aus wie 12."

Ein bisschen Spaß muss sein! Das dachte sich wohl auch Sängerin Anne-Marie (26, "Ciao Adios" ), die derzeit Ed Sheeran (26, "Galway Girl" ) als Opening-Act bei seiner Tour quer durch Europa und UK begleitet. Sie postete einen süßen Schnappschuss der beiden Musiker, auf denen der "Shape Of You"-Sänger ihre Klamotten und Accessoires trägt, und versah ihn mit einem ironischen Kommentar. Die beiden stehen sich ohnehin sehr nah. Erst kürzlich verriet Anne-Marie im Interview mit spot on news über Sheeran: "Wir sind wie Geschwister. Das ist total schön, wir sind so ähnlich."