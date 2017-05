Tweet des Tages

"Hahaahhahahhaahahha, ich liebe dich Sarah!"

Achtung, Photobombing! Während Pop-Ikone Madonna (58, "Ghosttown" ) bei der Met Gala in New York im ausgefallenen Camouflage-Kleid von Moschino-Designer Jeremy Scott posierte, schlich sich niemand Geringeres als Schauspielerin Sarah Paulson (42, "12 Years A Slave" ) ins Bild, die beim Anblick der Sängerin regelrecht in Schockstarre verfiel - und sich mit weit aufgerissenem Mund und erstauntem Blick hinter der 58-Jährigen positionierte. Die witzige Momentaufnahme wollte Madonna ihren 9,2 Millionen Instagram-Followern natürlich nicht vorenthalten. Sie versah den Schnappschuss mit jeder Menge lachender Smileys und zeigte mit ihrem Liebesbekenntnis, dass sie Paulson die Fotobombe nicht übel nahm.