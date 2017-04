Tweet des Tages

"Liebe Sienna Princess Wilson, egal, wie groß die Welle auch sein mag, wir werden für dich immer die Ruhe im Sturm sein. Wir lieben dich. In Liebe, Mama & Papa. 19:03 Uhr. 3,5 Kilogramm. 28.04.2017."

Jetzt sind sie zu viert: Am Freitag wurde die Tochter von Ciara (31, "I Bet" ) und Ehemann Russell Wilson (28) geboren. Zusammen mit einem Foto, das die Ex-Schwangere am Strand zeigt, verkündete die frischgebackene Mutter diese private Nachricht via Instagram ihren Fans. Für die Sängerin und den Quarterback ist es das erste gemeinsame Kind, denn der zweijährige Future Zahir Wilburn stammt aus Ciaras vorheriger Beziehung mit Rapper Future (33,"Mask Off" ).