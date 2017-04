Tweet des Tages

"Herzlichen Glückwunsch an die einflussreichste Person in meinem Leben. Den besten Mann, den ich kenne.... Du verdienst diese Ehrung vom 'Time'-Magazin. Wenn dich doch nur mein Ehemann auf dem Foto nicht verdecken würde. Es tut mir so leid, John Legend."

Dass Blake Lively (29, "The Shallows - Gefahr aus der Tiefe" ) gern mal zu Scherzen aufgelegt ist, hat sie in ihrem neusten Instagram-Post bewiesen. Unter einen Schnappschuss, der bei der Gala des "Time"-Magazins entstanden war, schrieb die Schauspielerin nämlich ein paar herzerwärmende Zeilen, von denen man hätte denken können, dass sie für ihren Ehemann Ryan Reynolds (40) bestimmt sind. Ein Trugschluss! Denn in Wahrheit wollte sie ihre Sympathie für Musiker John Legend (38) zum Ausdruck bringen, der auf dem Foto von ihrem 1,88 m großen Ehegatten verdeckt wurde.