Tweet des Tages

"Luna gefällt das neue 'Time 100'-Cover"

John Legend (38, "All Of Me" ) hat seiner Tochter Luna (1) stolz das neue Cover des "Time"-Magazins gezeigt, auf dem er abgebildet ist. Der Sänger postete ein kleines Video davon auf seinem Instagram-Account. Im Hintergrund hört man, wie seine Frau, das Model Chrissy Teigen (31), fragt: "Luna, wer ist das?" Freudig antwortet die gemeinsame Tochter der beiden mehrfach mit "Dada", als sie ihren Papa auf dem "Time 100"-Cover erkennt. Das "Time"-Magazin bringt jährlich eine Liste mit den einhundert einflussreichsten Persönlichkeiten des Jahres heraus.