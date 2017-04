Tweet des Tages

"Manchmal führen Motivations-Montag und Turbo-Dienstag zum Schiefer-Nacken-Mittwoch. In Ordnung, 'no pain no gain'."

Wer schön sein will, muss leiden! Das erlebt auch Schauspieler Chad Murray (35, "One Tree Hill" ) am eigenen Leib. Denn zwei Tage hintereinander etwas für den perfekten Sommer-Body zu tun, hinterlässt seine Spuren. Doch der Amerikaner weiß ebenfalls: Geteiltes Leid ist halbes Leid - und postete daher ein lustiges Selfie auf seinem Instagram-Pofil. Darauf schaut er zerknirscht in die Kamera und hält sich den Nacken, auf den er mehrere Tapes geklebt hat. Er hätte wohl besser einen "Trainingspausen-Dienstag" einlegen sollen...