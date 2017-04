Tweet des Tages

"Ich liebe dieses Bild, weil es mich daran erinnert, dass ich noch nicht genau dort bin, wo ich hin möchte, aber Gott sei Dank bin ich nicht mehr dort, wo ich mal war! Das Beste kommt erst noch. Könnt ihr das glauben?"

Trotz seines weltweiten Erfolgs, ist sich Justin Bieber (23, "Purpose" ) sicher, dass ihm das Beste noch bevorsteht. Auf Instagram postete der Teenie-Schwarm am Sonntag ein Doppelbild von sich. Das linke Foto zeigt ihn in jüngeren Jahren, während das rechte offenbar aktuell ist. Dem Kommentar ist zu entnehmen, dass Justin sich sowohl optisch als auch beruflich auf dem richtigen Weg sieht. Seine Fans stimmen geschlossen zu. "Wir werden IMMER an dich glauben", schreibt zum Beispiel ein User.