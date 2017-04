Tweet des Tages

"Es ist zum Haare raufen. Schaut euch meine Haare an! Es ist nicht leicht, zu anderen Planeten zu reisen - man weiß nie, was einem begegnen wird."

Zoe Saldana (38, "Colombiana" ) ist für ein Instagram-Video bereits in ihre "Guardians of the Galaxy"-Rolle als Gamora geschlüpft. In dem kurzen Video sieht man Saldana bereits fast komplett in grüner Farbe geschminkt. Nur ihre Nägel scheinen noch nicht fertig zu sein, weshalb sie sich diese mit einem Föhn von ihren Stylisten trocknen lässt. "Wir wohnen in einem All-Inclusive Resort. Mir gefällt es hier auf der Erde", scherzt Saldana. "Guardians of the Galaxy Vol. 2" kommt am 27. April in die deutschen Kinos.