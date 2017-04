Tweet des Tages

"Heute Nacht wird es abgehen."

Channing Tatum (36, "Step Up" ) hat einen kleinen Vorgeschmack auf die "Magic Mike Live"-Show in Las Vegas gegeben. Der hübsche Schauspieler postete ein Bild auf Instagram, auf dem alle Tänzer des Casts oben ohne zu sehen sind. Tatum selbst hatte die Klamotten allerdings angelassen. Der Grund: Er hatte die Striptease-Show nur angekündigt. Tatum wird selbst nämlich nicht in Vegas auftreten - zum Frust vieler weiblicher Fans. Nachdem die beiden Filme "Magic Mike - Die ganze Nacht" (2012) und "Magic Mike XXL" (2015) erfolgreich in den Kinos liefen, gibt es nun die gleichnamige Vegas-Show.