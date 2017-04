Tweet des Tages

"Ich war bisher noch nie Fangirl von einem bestimmten Ort, doch bei diesem bin ich es! Ein Raum genau in meiner Größe!"

Endlich erfährt die nur 1,57 Meter große Lucy Hale (27, "Pretty Little Liars" ), wie sich Riesen fühlen. Und dafür musste sie lediglich den Facebook-Firmencampus in New York besuchen. Auf Instagram teilte sie einen lustigen Schnappschuss, auf dem die zierliche Schauspielerin in einem Miniatur-Zimmer auf dem Sofa hockt. Sie scheint sich sichtlich wohl zu fühlen! Und tatsächlich - auf den ersten Blick fällt kaum auf, dass die Zimmereinrichtung etwas klein geraten ist...