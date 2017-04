Tweet des Tages

"Fröhliche Ostern, Fashion Bunnies!! Küsse vom Sonnenschein!"

Victoria Beckham (43, "Spiceworld" ) hat sich an Ostern selbst in einen sexy Osterhasen verwandelt. Die Mode-Ikone postete ein Bild von sich auf Instagram, auf dem sie sich gekleidet in einen marineblauen Badeanzug samt passendem kurzen Jäckchen, eine Hasenmaske vor das Gesicht hält. Im Hintergrund scheinen Sonnenstrahlen durch die Bäume, während die Modedesignerin sexy auf dem Boden einer Terrasse posiert. Die Oster-Feiertage und ihren Geburtstag am 17. April verbringt die Ehefrau von David Beckham (41) offenbar in einem sonnigen Paradies.