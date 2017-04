Tweet des Tages

"Bin grade aus einem Flugzeug gesprungen! Ich war noch nie zuvor so gelassen in meinem Leben."

Angst vor Adrenalin-Kicks? So etwas kennt Model Bella Hadid (20) nicht. Sie stürzte sich während eines Dubai-Trips wagemutig aus einem Flugzeug und postete einen kurzen Clip ihres Abenteuers bei Instagram. Darauf ist zu sehen, wie die Schwester von Gigi Hadid zusammen mit einem Profi über den berühmten Palm Islands einen Fallschirmsprung absolviert und in die Kamera strahlt. "Bestes Fallschirmsprung-Erlebnis meines Lebens", so das Resümee der 20-Jährigen.