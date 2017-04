Tweet des Tages

"Herzlichen Glückwunsch zum ersten Geburtstag, Lu! Mein Liebeskäfer. Du bist das Beste von uns beiden und ich kann nicht glauben, wie viel in den vergangenen zwölf Monaten passiert ist. Wir lieben Dich bis zum Mond und zurück."

Niedlicher geht es kaum: Anlässlich des ersten Geburtstags ihrer Tochter Luna am Karfreitag postete Model Chrissy Teigen (31) ein entzückendes Familienfoto bei Instagram. Darauf strahlen das hübsche Mutter-Tochter-Duo und der stolze Papa John Legend (38, Love Me Now ) in die Kamera. Bei so viel Familienglück sind auch die Fans des Hollywood-Traumpaares ganz aus dem Häuschen: Neben zahlreichen Geburtstagsnachrichten für Baby Luna häuften sich auch Kommentare wie "Ihr seid die süßeste Familie aller Zeiten" unter der Schwarz-Weiß-Aufnahme. Innerhalb kürzester Zeit kassierte diese über eine Million Likes.