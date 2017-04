Tweet des Tages

"Jayden Smith vorbereiten für den ersten Drehtag von 'Life In A Year'... vielleicht hätte ich dafür eine Schere benutzen sollen?!"

Will Smith (48, "Suicide Squad" ) hat seinem Sohn Jayden (18, "Karate Kid") einen neuen Haarschnitt verpasst. Dabei ging er ziemlich radikal vor und schnitt Jayden all seine Dreadlocks ab. Der zweifache Vater postete davon ein Foto auf Facebook. Den neuen, braveren Look braucht Jayden für den Film "Life In A Year", in dem er die Hauptrolle spielt und den sein Vater produziert.