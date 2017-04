Tweet des Tages

"...Dieser Moment, wenn du denkst: 'Verdammt, jetzt werde ich den Nagel auf den Kopf treffen...' und es dann nicht tust."

Auch bei Profi-Sängern sitzt nicht jeder Ton perfekt. Doch gleich ein Video vom Fauxpas zu veröffentlichen - dazu gehört wohl eine Menge Mut und Selbstironie. Kelly Clarkson (34, "Because of You" ) hat damit jedenfalls kein Problem. Via Twitter teilte sie ein Video, in dem sie ihren gesanglichen Aussetzer aus dem Tonstudio gleich mehrmals hintereinander geschnitten hatte und sich köstlich darüber amüsiert; vor Lachen sogar am Boden liegt. Dazu kommentiert sie außerdem den Hashtag: "Was zur Hölle war das?" So sehr neben der (Ton-)Spur zu sein, ist sie wohl nicht gewohnt.