Tweet des Tages

"Rückblick auf den Dreh der letzten Folge von 'Big Little Lies' mit diesen wundervollen Ladys."

Vor kurzem lief in den USA das Staffelfinale der HBO-Serie "Big Little Lies". In einem Instagram-Post blickt Schauspielerin Reese Witherspoon (41, "Wild - Der große Trip" ) nun auf die Dreharbeiten zurück. Das Foto zeigt sie mit ihren Kolleginnen Nicole Kidman (49), Laura Dern (50), Zoë Kravitz (28) und Shailene Woodley (25) in Kostümierung zu dem Motto "Elvis and Audrey", wie sie mit einem Hashtag erklärt. Die US-Miniserie über drei Mütter in einer Küstenstadt läuft übrigens ab sofort erstmals auf Deutsch auf dem Sender Sky Atlantic HD immer donnerstags um 20:15 Uhr.