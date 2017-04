Tweet des Tages

"Das ist mein 'Ich kann nicht glauben, dass gerade mal Mittwochabend ist'-Gesicht."

In Stars stecken auch nur normale Menschen, die sich nach dem Wochenende sehnen. Das beweist Zoe Saldana (38, "Avatar - Aufbruch Nach Pandora" ) via Instagram mit ihrem ehrlichen Post von einem gewöhnlichen Mittwochabend. Erschöpft und mit hängenden Augenlidern schaut die Schauspielerin in die Kamera und drückt ihre Müdigkeit mit Hashtags wie "Drei Kinder", "volles Haus" und "kaputt" treffend aus. Besonders Mütter können da wohl mitfühlen...