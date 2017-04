Tweet des Tages

"Meine Magic Mike Träume wurden wahr."

Sängerin Leona Lewis ist 32 geworden. Und wo könnte man seinen Geburtstag besser feiern als in der Stadt der Sünde? Die "X-Factor"-Gewinnerin besuchte die Strip-Show "Magic Mike Live" im Hard Rock Hotel & Casino in Las Vegas und wurde im Anschluss noch vom einem ganz besonderen Gast überrascht: Channing Tatum (36)! Klar, dass sich Lewis beim Meet and Greet ein Schnappschuss mit dem sexy Schauspieler und zwei männlichen Strippern nicht entgehen ließ!